Дмитрий Медведев предупредил о начале очередной войны на Земле

Предупреждение со стороны российского премьер-министра Дмитрия Медведева о серьезных последствиях действий США и «арабских партнеров» на Ближнем Востоке прозвучало в ходе интервью, которое федеральный чиновник дал в преддверие Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности немецкой газете «Хандельсблатт». Стенограмма опубликована на сайте Правительства РФ.
Разговор коснулся множества тем из области политики, экономики, а также стороны не обошли вниманием события, происходящие в настоящее время на Ближнем Востоке.
Как заявили Дмитрий Медведев, «Россия принимает участие в сирийском конфликте для обеспечения своих собственных национальных интересов».
Конечно, начало военных действий на территории Сирии российскими военными стало возможным только после того, как к нам за помощью обратилось руководство этой ближневосточной страны.
Это очень древняя страна, заметил Медведев. В ней разные этносы и разные веры проживают бок о бок, «уживаются совместно». Проблема в Сирии была создана искусственно Соединенными Штатами.
«В какой-то момент нашим коллегам показалось, что господин Асад плохо себя ведёт (если вообще такие термины уместны для внешней политики). Я прямо назову, о ком я говорю. Я имею в виду наших партнёров в Соединённых Штатах Америки, некоторых наших европейских партнёров и часть арабского мира, включая Саудовскую Аравию, например», - комментирует ситуацию Медведев.
А теперь становится понятным, что проблему было легко создать, но гораздо сложнее ее решить. Сейчас Сирия объята гражданской войной, все в этой стране друг с другом рассорились. В результате и пострадали от этого тоже все.
Поэтому для России участие в сирийской истории является национальным интересом. Наша страна многонациональна и у нас тоже есть религиозные экстремисты. В свое время в Египте экс-президент Хосни Мубарак сдерживал свою страну от кризиса, подобного сирийскому. Но затем случилась «арабская весна» и американцы, которым он, Мубарак, служил верой и правдой десятилетия, «его взяли и сдали», а к власти привели экстремистов.
И только теперь Египет снова пытается восстановить порядок в своей стране.
Далее журналисты газеты «Хандельсблатт» задали вопрос о начале наземной операции в Сирии: если Россия не хочет проводить наземную операцию, а некоторые арабские страны к этому готовы и хотят, чтобы США взяли лидерство – как Медведев оценивает эту возможность?
Российский премьер на это ответил следующее:
«Плохо оцениваем, потому что всякие наземные операции, как правило, ведут к тому, что война становится перманентной. Посмотрите, что в Афганистане, что в целом ряде других стран. Уж несчастную Ливию даже не упоминаю», - слова Медведева.
Американцы должны всё трезво взвесить. Они думают быстро победить в этой войне? Или военные действия станут перманентными, что часто бывает, особенно в арабском мире, когда все сражаются против всех:
«Значит, это на годы, а может, на десятилетия. Зачем это надо? Надо всех, в том числе за счёт жёстких мер, которые и Россия осуществляет, и американцы осуществляют, и даже, при всех оговорках, и турки пытаются осуществлять, заставить сесть за стол переговоров, а не начинать очередную войну на Земле. Мы прекрасно знаем, по каким сценариям всё это проходит»