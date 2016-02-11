В России создали вездеход, способный довезти куда угодно

Российская компания «Шерп» (Sherp), основанная в 2012 году, специализируется на выпуске вездеходов, массовое производство которых стартовало в 2015 году.
Главный разработчик вездеходов Алексей Гарагашьян считает колеса самой важной частью своих машин. Именно они определяют проходимость автомобиля. Другая важная особенность – относительно небольшой вес транспортного средства, за счет чего оно в меньшей степени погружается в грязь, а также легко переходи с воды на лед, сообщает
Огромные колеса приводятся в движение полуторалитровым двигателем мощностью 44,3 лошадиные силы, работающим в паре с механической коробкой передач. Машина способна развить скорость 45 километров в час на твердой поверхности, по воде автомобиль летает со скоростью 6 км/ч.
На данный момент Алексей Гарагашьян полностью сконцентрирован на разработке новых автомобилей. По мнению создателя «Шерп» будет интересен в различных сферах: геологоразведка, МЧС. Транспортное средство сократит расходы, направленные на достижение отдаленных мест.
В ближайшем будущем планируется создание новой машины – грузового вездехода. Алексей Гарагашьян обещает, что следующие модели будут еще лучше. Максимальная стоимость вездехода «Шерп» составляет 3,85 миллиона рублей.
Вездеход также понравился авторам программы TopGear, которые назвали «Шерп» «крошечным танком», способным отвезти владельца куда угодно. Транспортное средство уже пытались заказать представители США, Канады и Швеции.