В России создали вездеход, способный довезти куда угодно

Главный разработчик вездеходов Алексей Гарагашьян считает колеса самой важной частью своих машин. Именно они определяют проходимость автомобиля. Другая важная особенность – относительно небольшой вес транспортного средства, за счет чего оно в меньшей степени погружается в грязь, а также легко переходи с воды на лед, сообщает RT .