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В полете у самолета РФ взорвалась турбина, видео горящего лайнера

11 февраля 2016, 15:15
Чрезвычайная ситуация.

Российский самолет Boeing 777 авиакомпании Orenair был вынужден совершить экстренную посадку в Доминиканской Республике. На порту судна находился 351 пассажир, а также 20 членов экипажа.

Лайнер вылетел из аэропорта Пунта-Кана и направлялся в Москву, но в процессе полета, на высоте 5 километров, была обнаружена неисправность одного из двигателей, в связи с чем пилотами в срочном порядке было принято решение о возвращении в аэропорт. Позже стало известно, что на десятой минуте полета взорвалась турбина, сообщает издание «Интерфакс».

Таким образом, буквально через полчаса после вылета лайнер уже приземлился. Во время посадки из-за небольшой массы летательного аппарата, полного топлива, произошло возгорание покрышек шасси. На аэродроме самолет уже ждали пожарные, начавшие поливать судно из брандспойтов во избежание инцидентов.

В социальных сетях уже появились ролики эвакуации пассажиров Boeing 777, которая осуществлялась с помощью надувных трапов.



Отмечается, что пассажиры уже эвакуированы и размещены в отеле Пунта-Кана.

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