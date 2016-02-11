В полете у самолета РФ взорвалась турбина, видео горящего лайнера

Российский самолет Boeing 777 авиакомпании Orenair был вынужден совершить экстренную посадку в Доминиканской Республике. На порту судна находился 351 пассажир, а также 20 членов экипажа.
Лайнер вылетел из аэропорта Пунта-Кана и направлялся в Москву, но в процессе полета, на высоте 5 километров, была обнаружена неисправность одного из двигателей, в связи с чем пилотами в срочном порядке было принято решение о возвращении в аэропорт. Позже стало известно, что на десятой минуте полета взорвалась турбина, сообщает издание «
Таким образом, буквально через полчаса после вылета лайнер уже приземлился. Во время посадки из-за небольшой массы летательного аппарата, полного топлива, произошло возгорание покрышек шасси. На аэродроме самолет уже ждали пожарные, начавшие поливать судно из брандспойтов во избежание инцидентов.
В социальных сетях уже появились ролики эвакуации пассажиров Boeing 777, которая осуществлялась с помощью надувных трапов.
Отмечается, что пассажиры уже эвакуированы и размещены в отеле Пунта-Кана.