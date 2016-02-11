В полете у самолета РФ взорвалась турбина, видео горящего лайнера

Лайнер вылетел из аэропорта Пунта-Кана и направлялся в Москву, но в процессе полета, на высоте 5 километров, была обнаружена неисправность одного из двигателей, в связи с чем пилотами в срочном порядке было принято решение о возвращении в аэропорт. Позже стало известно, что на десятой минуте полета взорвалась турбина, сообщает издание « Интерфакс ».