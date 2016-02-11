В Омске светофоры работают по-новому: зеленый горит дольше

Также ведомство уже обследовало участок на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. В утренние часы приоритет предоставлен для движения по улице Конева со стороны улицы 70 лет Октября, в вечерние часы пик приоритет для движения предоставлен от моста имени 60 лет Победы. А днем оба подхода по улице Конева полностью разгружаются от транспорта за один цикл светофорного регулирования.