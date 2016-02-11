В Омске светофоры работают по-новому: зеленый горит дольше

В Омске для повышения безопасности на дорогах специалисты корректируют работу светофоров на проблемных участках основных магистралей.
Так, 3 февраля был изменен утренний режим работы светофора на пересечении улиц Куйбышева и Масленникова с 06:00 до 10:00. Теперь там увеличена длительность зеленого сигнала, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что раньше автомобильная очередь занимала участок улицы Куйбышева от улицы Маяковского до улицы Масленникова, поэтому машины с улицы Маяковского не могли повернуть на улицу Куйбышева. Введенные изменения послужили значительному сокращению заторов на улице Куйбышева. В скором времени проведут мониторинг дорожных условий в вечерний час пик.
Также ведомство уже обследовало участок на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. В утренние часы приоритет предоставлен для движения по улице Конева со стороны улицы 70 лет Октября, в вечерние часы пик приоритет для движения предоставлен от моста имени 60 лет Победы. А днем оба подхода по улице Конева полностью разгружаются от транспорта за один цикл светофорного регулирования.
Принято решение в феврале в межплановое время увеличить длительность разрешающего сигнала светофора для движения транспорта по улице 3-я Енисейская с обоих подходов к перекрестку, тем самым сократить автомобильные очереди и разгрузить улицу 3-я Енисейская в дневное время.
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