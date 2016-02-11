Тотальная вирусная атака Skype – кража данных, запись разговоров

Распространение вируса происходит через почтовую рассылку, содержащую ссылки на зараженные файлы формата Rich Text Format (RTF), которые можно открыться с помощью офисного пакета Microsoft Office. Главное назначение трояна – сбор всевозможной информации о жертве, в том числе и по средствам записи переговоров, также на сервер злоумышленников могут отправляться личные файлы пользователя. Современные антивирусные программы не способны обнаружить Т9000, сообщает британское издание The Daily Mail .