Тотальная вирусная атака Skype – кража данных, запись разговоров

Несмотря на то, что вирус не обнаруживается такими антивирусными программами, как Kaspersky, McAfee, Norton, Trend Micro, AVG, Sophos и Bitdefender пользователь может узнать о его наличии. Согласно заявлению экспертов, при запуске программы Skype, зараженной Т9000, на мониторе будет выведено сообщение со следующим текстом: «explorer.exe wants to use Skype».