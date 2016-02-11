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Тотальная вирусная атака Skype – кража данных, запись разговоров

11 февраля 2016, 12:51
Троян активно распространяется.

Обнаружен вирус, заражающий систему, а после крадущий файлы и записывающий разговоры по Skype. Троян, получивший название Т9000, был обнаружен сотрудниками специализирующейся на информационной безопасности компании Palo Alto Networks.

Распространение вируса происходит через почтовую рассылку, содержащую ссылки на зараженные файлы формата Rich Text Format (RTF), которые можно открыться с помощью офисного пакета Microsoft Office. Главное назначение трояна – сбор всевозможной информации о жертве, в том числе и по средствам записи переговоров, также на сервер злоумышленников могут отправляться личные файлы пользователя. Современные антивирусные программы не способны обнаружить Т9000, сообщает британское издание The Daily Mail.

Несмотря на то, что вирус не обнаруживается такими антивирусными программами, как Kaspersky, McAfee, Norton, Trend Micro, AVG, Sophos и Bitdefender пользователь может узнать о его наличии. Согласно заявлению экспертов, при запуске программы Skype, зараженной Т9000, на мониторе будет выведено сообщение со следующим текстом: «explorer.exe wants to use Skype».

К данному моменту неизвестно, какая из хакерских организаций причастна к созданию и последующему распространению вируса Т9000. В настоящее время троян активно распространяется среди американских организаций, но в дальнейшем он может быть адаптирован под различные типы «жертв».


Фото: иллюстрация

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