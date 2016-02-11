РФ готова к прекращению военных действий в Сирии, решение за Западом

Россия выступила с предложением установления режима прекращения огня в Сирии с 1 марта. Предложение должно быть представлено в Мюнхене на сегодняшней встрече Международной группы поддержки САР.
Об инициативе российской стороны выступить с предложением о прекращении огня в Сирии сообщает
Москвой суть данной инициативы официально не разглашается. Представление предложения пройдет на встрече в Мюнхене. Марк Тонер, являющийся представителем Госдепа США, заявил, что к данному моменту Вашингтон не знает конкретных дат возможного предложения российской стороны, отметив, что Америка предпочла бы немедленное прекращение огня.
Данный вопрос уже обсуждался главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри 10 февраля в ходе телефонного разговора. Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении, которое сводится к скорейшему прекращению огня для обеспечения гуманитарного доступа к заблокированным населенным пунктам Сирии.
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