Отказ от полноценного завтрака приводит к повреждению мозга

О пользе полноценного завтрака говорят также и диетологи. Добавив к чашке чая или кофе, к примеру, овсянку, людям с лишним весом будет проще его снизить. Не говоря уже о том, что мозг без питательной подпитки с утра не сможет полноценно включиться в работу или учебу.