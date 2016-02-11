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Отказ от полноценного завтрака приводит к повреждению мозга

11 февраля 2016, 09:15
Чашки чая или кофе недостаточно.

Кровоизлияние в мозг грозит тем, кто заменяет полноценный утренний прием пищи быстрым перекусом или даже одной чашкой чая или кофе. Именно к такому выводу пришли японские ученые, сообщает «JapanTimes.co.jp».

Физиологи Осакского университета (Университет Осаки) проанализировали данные людей разного возраста от 45 до 74 лет. Всего в исследовании участвовало более 80 тысяч человек. Наблюдения проводились с 1985 по 2010 годы.

Риск инсульта возрастает более чем на треть при отказе от завтрака – таков вердикт японских физиологов. Пропуск утреннего приема пищи провоцирует подъем кровяного давления. Причем, японцы совершенно исключили при тех же условиях риск сердечного приступа, назвав это национальной особенностью. В стране восходящего солнца крайне мало жителей с ожирением.


В то же время исследователи из Британии и США отказ от завтрака связывали чаще с риском в первую очередь для сердечно-сосудистой системы также из-за повышения давления и развития хронической гипертонии. Полноценный завтрак регулирует уровень инсулина, холестерина и нормализует кровяное давление.

О пользе полноценного завтрака говорят также и диетологи. Добавив к чашке чая или кофе, к примеру, овсянку, людям с лишним весом будет проще его снизить. Не говоря уже о том, что мозг без питательной подпитки с утра не сможет полноценно включиться в работу или учебу.


#Новости#Здоровье#События#Общество
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