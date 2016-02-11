Импотенция: есть ли выход?

Бзыкин Вячеслав Валентинович, врач-уролог, хирург высшей категории: «Эректильная дисфункция, или импотенция, – это распространенная проблема, с которой сталкиваются как молодые, так и зрелые мужчины.

К основным причинам отсутствия нормальной эрекции относятся физиологические и психологические причины, сидячий образ жизни, отсутствие физических упражнений, вредные привычки. В процессе старения организма увеличивается вероятность появления и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения. Если не подобрать комплексные методы восстановления потенции, это может привести к серьезным проблемам в сексуальной жизни. Во избежание развития более серьезных проблем, симптомом которых может являться эректильная дисфункция, рекомендуем пройти диагностику и обследование в нашей клинике. Мужчина после 40 лет в обязательном порядке должен один раз в год пройти обследование врача-уролога».

