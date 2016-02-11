Импотенция: есть ли выход?

В МЦ «Класс Клиник» в феврале проходит акция «Месяц мужского здоровья!»
Сексуальное здоровье без преувеличения можно назвать одной из важнейших составляющих жизни современного мужчины. И когда успешна сексуальная жизнь, то многое получается и в остальном — работе, спорте, бизнесе.
Урологические патологии могут появиться у пациентов разного возраста. После 25 лет мужчины начинают сталкиваться с проблемами потенции. После 40 лет число пациентов с подобными нарушениями увеличивается почти в два раза. Неудачные половые акты могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Бзыкин Вячеслав Валентинович, врач-уролог, хирург высшей категории: «Эректильная дисфункция, или импотенция, – это распространенная проблема, с которой сталкиваются как молодые, так и зрелые мужчины.
К основным причинам отсутствия нормальной эрекции относятся физиологические и психологические причины, сидячий образ жизни, отсутствие физических упражнений, вредные привычки. В процессе старения организма увеличивается вероятность появления и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения. Если не подобрать комплексные методы восстановления потенции, это может привести к серьезным проблемам в сексуальной жизни. Во избежание развития более серьезных проблем, симптомом которых может являться эректильная дисфункция, рекомендуем пройти диагностику и обследование в нашей клинике. Мужчина после 40 лет в обязательном порядке должен один раз в год пройти обследование врача-уролога».
Бзыкин Вячеслав Валентинович, врач-уролог, хирург высшей категории
В каждом случае врачи-урологи индивидуально подбирают программу лечения снижения потенции. Важно не заниматься опасным самолечением, а доверить эффективную помощь при слабой потенции или ее отсутствии (эректильной дисфункции) у мужчин опытному врачу нашей клиники. Информация о наших врачах и других отделениях МЦ «Класс Клиник»
Проверенная временем методика основана на комплексном подходе в лечении таких распространенных заболеваний, как эректильная дисфункция, простатит, аденома, осложнения после ЗППП. Программа включает медикаментозное решение, современные физио- и лазерные процедуры.
Урологи медицинского центра «Класс Клиник» работают в следующих направлениях:
• Улучшение потенции в любом возрасте, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.
• Устранение проблем с эрекцией, а также профилактика эректильной дисфункции.
• Помощь при преждевременном семяизвержении (ранней эякуляции).
• Безоперационная (консервативная, медикаментозная) помощь при заболевании аденомы предстательной железы.
• Помощь при хроническом простатите с устранением поясничных болей, дискомфорта в мужских половых органах и промежности.
• Диагностика и помощь при осложнениях после заболеваний, передающихся половым путем.
Первичный прием разработан таким образом, чтобы с минимальными затратами средств и времени пациенту можно было не только поставить диагноз, но и в рамках первичного приема начать лечение.
В МЦ «Класс Клиник» в феврале проходит акция «Месяц мужского здоровья!» — скидка на первичный прием 20 %. При этом в первичный прием за 750 рублей входит не только первичная консультация, но и расширенное обследование.
Повторные приемы в течение всего курса лечения — бесплатно!
Медицинский центр «Класс Клиник»
ул. 70 лет Октября, 13/3
* Срок действия акции: с 11.02.2016 по 29.02.2016. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (3812) 90-29-90.
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