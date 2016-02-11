Анджелина Джоли предстала голой перед многомиллионной аудиторией 18+



Помимо этого, сегодня в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов нынешнего года «Дэдпул» - восьмая картина в киносерии «Люди Икс». Главную роль в фантастической киноленте из вселенной Marvel исполнил Райан Рейнольдс, который в рамках промо-тура посещал нашу страну, отметив, что считает россиян самыми крутыми.