Анджелина Джоли предстала голой перед многомиллионной аудиторией 18+

Популярнейшая голливудская актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли в своей новой картине «Лазурный берег» предстала в обнаженном виде.
Именно сегодня фильм о кризисе семейной жизни выходит в российский прокат. Интересным является тот факт, что съемки картины начались через три дня после столь ожидаемой свадьбы Питта и Джоли.
Режиссером картины «Лазурный берег» выступила сама Анджелина. Новая кинолента рассказывает о супружеской паре – известной танцовщице и знаменитом писателе, который решили скрыться от Нью-Йоркской суеты на французском Лазурном берегу. Партером по съемочной площадке Джоли стал ее муж Брэд Питт.
Помимо этого, сегодня в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов нынешнего года «Дэдпул» - восьмая картина в киносерии «Люди Икс». Главную роль в фантастической киноленте из вселенной Marvel исполнил Райан Рейнольдс, который в рамках промо-тура посещал нашу страну, отметив, что считает россиян самыми крутыми.