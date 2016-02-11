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Анджелина Джоли предстала голой перед многомиллионной аудиторией 18+

11 февраля 2016, 20:29
Эпатажная выходка.

Популярнейшая голливудская актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли в своей новой картине «Лазурный берег» предстала в обнаженном виде.


Именно сегодня фильм о кризисе семейной жизни выходит в российский прокат. Интересным является тот факт, что съемки картины начались через три дня после столь ожидаемой свадьбы Питта и Джоли.


Режиссером картины «Лазурный берег» выступила сама Анджелина. Новая кинолента рассказывает о супружеской паре – известной танцовщице и знаменитом писателе, который решили скрыться от Нью-Йоркской суеты на французском Лазурном берегу. Партером по съемочной площадке Джоли стал ее муж Брэд Питт.



Помимо этого, сегодня в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов нынешнего года «Дэдпул» - восьмая картина в киносерии «Люди Икс». Главную роль в фантастической киноленте из вселенной Marvel исполнил Райан Рейнольдс, который в рамках промо-тура посещал нашу страну, отметив, что считает россиян самыми крутыми.



#Новости#Афиша#Кино#Главное#Общество
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