Раскрыта тайна поцелуя смерти

Презрение резко искажает восприятие действительности внутри семьи, и как «поцелуй смерти» действует в 93 процентах случаев разводов. Психологи советуют: для того, чтобы сохранить брак, необходимо отказаться от чувства презрения, научиться слушать своего партнера, и каждый день вносить в совместную жизнь как можно больше положительных эмоций.