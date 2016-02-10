Раскрыта тайна поцелуя смерти

Совместное исследование психологов Дона Готмана (John Gottman) из университета Вашингтона и Роберта Левенсона (Robert Levenson) из Калифорнийского университета в Беркли, позволило с наибольшей точностью определить причину большинства разводов гетеросексуальных пар. Об этом пишет «The Independent».
Когда речь заходит о разводах, обман или измена считается наибольшей причиной для прекращения отношений, однако это оказалось не совсем верным. Психологи установили, что так называемым «поцелуем смерти» для любви, конечной точкой, является презрение, включающее в себя комплекс превосходства над своим партнером.
Чувство презрения, ядовитая смесь гнева и отвращения, гораздо более токсично для совместных отношений, чем просто разочарование или негативные эмоции.
Свои исследования психологи проводили на протяжении 14 лет. Они наблюдали за развитием семейных отношений 73 гетеросексуальных пар.
Презрение резко искажает восприятие действительности внутри семьи, и как «поцелуй смерти» действует в 93 процентах случаев разводов. Психологи советуют: для того, чтобы сохранить брак, необходимо отказаться от чувства презрения, научиться слушать своего партнера, и каждый день вносить в совместную жизнь как можно больше положительных эмоций.