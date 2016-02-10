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Провокация Ирины Шейк – голая и в шляпе 18+

10 февраля 2016, 09:17
Известная модель снова радует поклонников.

Новая фотосессия для журнала GQ известной российской модели Ирины Шейк получилась максимально провокационной – роскошное тело звезды подиумов всё также манит поклонников.


Часть снимков Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. Никогда не скажешь, что ей уже 30.


Определенно, разрыв с футболистом Криштиану Роналду идет ей на пользу. В настоящее время Ирина Шейк встречается с известным актером Брэдли Купером. Их любовные похождения периодически получают огласку благодаря фотоохоте папарацци.



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