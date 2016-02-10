Провокация Ирины Шейк – голая и в шляпе 18+

Новая фотосессия для журнала GQ известной российской модели Ирины Шейк получилась максимально провокационной – роскошное тело звезды подиумов всё также манит поклонников.
Часть снимков Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. Никогда не скажешь, что ей уже 30.
Определенно, разрыв с футболистом Криштиану Роналду идет ей на пользу. В настоящее время Ирина Шейк встречается с известным актером Брэдли Купером. Их любовные похождения периодически получают огласку благодаря фотоохоте папарацци.