Город55
ГлавноеВсе новости

Предпремьерный показ мультфильма «Крякнутые каникулы» (6+)

10 февраля 2016, 17:31
Предпремьерный показ мультфильма «Крякнутые каникулы» (6+)

Мультфильм о том как перелётные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки.

Между двумя стаями возникает много смешных и курьёзных ситуаций. Пока отцы дерутся и спорят, Ник, сын императора мандаринок и Ариша, дочь командира русских крякв, знакомятся и становятся друзьями. Дети должны объединить мандаринок и крякв и победить Ведьму Марго, которая хочет погубить солнце.

Перед сеансом розыгрыш подарков.

* Информацию об организаторе розыгрыша, количестве подарков, месте и порядке их получения - по телефону 33-11-99 или на сайте www.vavilon-kino.ru
Розыгрыш состоится перед началом сеанса.

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Афиша#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20