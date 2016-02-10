Предпремьерный показ мультфильма «Крякнутые каникулы» (6+)

Между двумя стаями возникает много смешных и курьёзных ситуаций. Пока отцы дерутся и спорят, Ник, сын императора мандаринок и Ариша, дочь командира русских крякв, знакомятся и становятся друзьями. Дети должны объединить мандаринок и крякв и победить Ведьму Марго, которая хочет погубить солнце.



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