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НАТО перебрасывает силы к границам РФ: 500 тысяч военных и штурмовики

10 февраля 2016, 12:53
Укрепление позиций в Прибалтике и Восточной Европе.

НАТО рассматривается вариант размещения вблизи границ России в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч поенных, сообщает газета Telegraph.

В ближайшем будущем министры обороны 28 стран Североатлантического альянса на первой встрече в 2016 году, которая пройдет в Брюсселе в ближайшую среду, обсудят ряд вопросов, одним из которых как раз и станет тема усиления стран Европы и Балтии.

Согласно данным британского издания, насчитывающие от 500 тысяч военных подразделения, которые могут быть отправлены в Латвию, Эстонию, Литву, Болгарию и Румынию. Подавляющая часть вооруженных сил будет представлять Великобританию, США и Германию.

На ротационной основе силы будут размечены, включая в себя подразделения специального назначения, которые будут иметь на вооружении вертолеты, самолеты-штурмовики и ракеты класса земля-воздух. Направлены данные действия на сдерживание России и ее возможных действий в Прибалтике и Восточной Европе.

Данные план, по данным издания, должен будет согласован в течение недели. Однако детали, в частности, число военнослужащих, сроки реализации еще будут обсуждаться.


Фото: иллюстрация

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