НАТО перебрасывает силы к границам РФ: 500 тысяч военных и штурмовики

На ротационной основе силы будут размечены, включая в себя подразделения специального назначения, которые будут иметь на вооружении вертолеты, самолеты-штурмовики и ракеты класса земля-воздух. Направлены данные действия на сдерживание России и ее возможных действий в Прибалтике и Восточной Европе.