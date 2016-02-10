ŠKODA Ice Challenge: секреты мастерства от легенды хоккея

Хоккей в каждом: в преддверии Чемпионата мира по хоккею ŠKODA AUTO Россия объявляет старт тематического конкурса «ŠKODA Ice Challenge», который пройдет при поддержке компании Bauer и портала Championat.com.
Участвуя в инициативе, юные поклонники зимних видов спорта получат уникальный шанс пройти мастер-класс с использованием профессиональной экипировки от настоящей легенды хоккея – Алексея Морозова. Занятия пройдут в старейшем в Москве парке культуры и отдыха «Сокольники», партнером которого выступает чешская марка в текущем зимнем сезоне.
Хоккей является излюбленным видом спорта ŠKODA. Эта динамичная, стремительная и одновременно командная дисциплина как нельзя лучше апеллирует к философии чешского бренда. С 1992 года компания ŠKODA выступает официальным главным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF, а с 2010 года – официальным спонсором ФХР и партнером Национальной сборной России по хоккею. Кроме того, марка с 2012 года проводит собственный Детский Турнир по хоккею с шайбой среди юниоров ŠKODA Junior Ice Hockey Cup — одно из крупнейших мероприятий всероссийского масштаба, которое вносит неоценимый вклад в развитие молодежного спорта. Турнир полностью соответствует олимпийскому формату, игры проходят на лучших площадках страны, а к участию привлекаются профессионалы своего дела. В 2016 году это масштабное состязание пройдет при официальной поддержке Федерации хоккея России.
ŠKODA AUTO Россия продолжает популяризацию детского спорта, запуская инициативу «ŠKODA Ice Challenge». Участникам и их родителям предложено сделать оригинальную фотографию в экипировке на хоккейной коробке и опубликовать в своей социальной сети Vk в специальный альбом сообщества «Чемпионат» или в сети Instagram, разместив хэштеги #ХоккейВкаждом и #Skodaнаучит. Победители будут выбраны специальным жюри. Финалисты смогут испытать свои силы на льду, облачившись в спортивную амуницию от Bauer, и получить профессиональные советы от настоящей звезды хоккея, серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года в Нагано, чемпиона мира 2008 года, чемпиона мира 2009 года, Алексея Морозова. Кроме того, каждого участника мастер-классов ждет эксклюзивная автограф-сессия с кумиром и памятные тематические призы.
Мастер-классы пройдут в парке «Сокольники» 28 февраля, 6 марта и 13 марта.
В этом году ŠKODA AUTO Россия третий раз подряд выступает спонсором зимнего сезона «Сокольников». Оказывая поддержку парку культуры и отдыха «Сокольники» — одной из главных московских площадок для проведения зимнего досуга всей семьей — марка продолжает развитие спортивной стратегии, подчеркивая при этом свою приверженность семейным ценностям.
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