ŠKODA Ice Challenge: секреты мастерства от легенды хоккея

Хоккей является излюбленным видом спорта ŠKODA. Эта динамичная, стремительная и одновременно командная дисциплина как нельзя лучше апеллирует к философии чешского бренда. С 1992 года компания ŠKODA выступает официальным главным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF, а с 2010 года – официальным спонсором ФХР и партнером Национальной сборной России по хоккею. Кроме того, марка с 2012 года проводит собственный Детский Турнир по хоккею с шайбой среди юниоров ŠKODA Junior Ice Hockey Cup — одно из крупнейших мероприятий всероссийского масштаба, которое вносит неоценимый вклад в развитие молодежного спорта. Турнир полностью соответствует олимпийскому формату, игры проходят на лучших площадках страны, а к участию привлекаются профессионалы своего дела. В 2016 году это масштабное состязание пройдет при официальной поддержке Федерации хоккея России.