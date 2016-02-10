Экстренная госпитализация звезды сериала «Интерны» в Москве

Ранее в российских СМИ сообщалось о полученной актрисой травме на съемках шоу «Без страховки» Первого канала, медики диагностировали у Асмус надрыв связок. Тем не менее, Кристиной было принято решение о продолжении участия в шоу. В результате на одной из репетиций актриса почувствовала сильную боль, ей был поставлен новый диагноз: повреждение мениска и разрыв крестообразных связок.