Экстренная госпитализация звезды сериала «Интерны» в Москве

На недавней премьере новой отечественной киноленты «Чемпионы» не появилась исполнительница одной из главных ролей Кристина Асмус, в связи с экстренной госпитализацией.
По красной дорожке на премьере прошелся лишь супруг 27-летней актрисы Гарик Харламов. Продюсеры кинофильма заявили, что Кристина Асмус заболела, об экстренной госпитализации сообщает портал
Ранее в российских СМИ сообщалось о полученной актрисой травме на съемках шоу «Без страховки» Первого канала, медики диагностировали у Асмус надрыв связок. Тем не менее, Кристиной было принято решение о продолжении участия в шоу. В результате на одной из репетиций актриса почувствовала сильную боль, ей был поставлен новый диагноз: повреждение мениска и разрыв крестообразных связок.
Врачами отмечалось, что Кристине Асмус необходима срочная операция. Из-за травмы девушка приостановила свою основную деятельность – выступление в театре.
Первый инцидент произошел при записи первой программы «Без страховки» 27-летняя актриса, выступая в паре с цирковым артистом Юрием Тюкиным, повредила ногу в процессе выполнения сложного акробатического трюка, неудачно приземлившись.
Фото: ruskino.ru