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АвтоВАЗ резко снизил стоимость Lada Priora из-за падения продаж

10 февраля 2016, 15:50
Адаптация к новым рыночным условиям.

Стала известная цена новой ультрабюджетной Lada Priora, которая появится на российском рынке в марте нынешнего года.

Новая версия российского седана будет доступна покупателям по цене в 389 тысяч рублей в комплектации «Стандарт», которая включает в себя ЭУР, АБС, дневные ходовые огни, подушку безопасности для водителя, 13-дюймовые диски колес. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее автомобиль Lada Priora в максимальной комплектации можно было приобрести за 463 тысяч рублей, таким образом, в новой комплектации седан стал дешевле практически на 80 тысяч.

Решение о создании «АвтоВАЗом» новой версии Lada Priora продиктовано произошедшими на автомобильном рынке изменениями. В нынешней линейке модель в финансовом отношении станет самой доступной, она предназначена для потребителей, которым нужно надежное бюджетное транспортное средство.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году на российском авторынке было реализовано 23 645 машин Lada Priora в различных комплектация. По результатам 2014 года продажи седана достигли уровня 43 507 штук.



Верхнее фото: lada.ru
Фото в тексте: avtostat-info.com

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