АвтоВАЗ резко снизил стоимость Lada Priora из-за падения продаж

Новая версия российского седана будет доступна покупателям по цене в 389 тысяч рублей в комплектации «Стандарт», которая включает в себя ЭУР, АБС, дневные ходовые огни, подушку безопасности для водителя, 13-дюймовые диски колес. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.