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Заявление Сергея Шойгу на встрече с Назаровым в Омске

9 февраля 2016, 10:08
Приезд Министра обороны.

Во время своего визита в Омск Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил губернатору, что у него нет никаких замечаний к организации работы по линии военного ведомства. В целом генерал армии остался доволен результатами инспекционной поездки.

Напомни, вчера, 8 февраля, в Омск прибыл Сергей Шойгу. Глава военного ведомства заслушал доклады командования ЦВО и ВДВ об организации учебного процесса и боевой подготовке в учебных заведениях. Вдобавок он проинспектировал ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры. Затем Министр заехал в 242-й Учебный центр ВДВ и Омский автобронетанковый инженерный институт.

Во время встречи с главой Омской области Виктором Назаровым Шойгу сообщил, что удовлетворен результатами инспекционной поездки, передает пресс-служба губернатора региона.


Фото: omskportal.ru

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