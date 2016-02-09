Заявление Сергея Шойгу на встрече с Назаровым в Омске

Во время своего визита в Омск Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил губернатору, что у него нет никаких замечаний к организации работы по линии военного ведомства. В целом генерал армии остался доволен результатами инспекционной поездки.
Напомни, вчера, 8 февраля, в Омск прибыл Сергей Шойгу. Глава военного ведомства заслушал доклады командования ЦВО и ВДВ об организации учебного процесса и боевой подготовке в учебных заведениях. Вдобавок он проинспектировал ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры. Затем Министр заехал в 242-й Учебный центр ВДВ и Омский автобронетанковый инженерный институт.
Во время встречи с главой Омской области Виктором Назаровым Шойгу сообщил, что удовлетворен результатами инспекционной поездки, передает пресс-служба губернатора региона.
Фото: omskportal.ru