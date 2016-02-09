Тяжкое преступление в Омске: обнаружен труп женщины



Примечание: первая информация о происшествии попала в омские СМИ из социальных сетей. Якобы очевидцы видели факт нападения человека на женщину. Надеемся, что неравнодушные граждане связались (или свяжутся) с правоохранительными органами и преступника задержат в кратчайшие сроки.

