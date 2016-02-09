Тяжкое преступление в Омске: обнаружен труп женщины

Сообщение о происшествии в Октябрьском округе Омска поступило в дежурную часть полиции накануне, 8 февраля.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили на улице труп женщины с признаками насильственной смерти. Личность погибшей установлена – это 37-летняя местная жительница.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области и Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация
Примечание: первая информация о происшествии попала в омские СМИ из социальных сетей. Якобы очевидцы видели факт нападения человека на женщину. Надеемся, что неравнодушные граждане связались (или свяжутся) с правоохранительными органами и преступника задержат в кратчайшие сроки.