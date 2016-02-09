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Тяжкое преступление в Омске: обнаружен труп женщины

9 февраля 2016, 16:56
Работают следователи.

Сообщение о происшествии в Октябрьском округе Омска поступило в дежурную часть полиции накануне, 8 февраля.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на улице труп женщины с признаками насильственной смерти. Личность погибшей установлена – это 37-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области и Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация


Примечание: первая информация о происшествии попала в омские СМИ из социальных сетей. Якобы очевидцы видели факт нападения человека на женщину. Надеемся, что неравнодушные граждане связались (или свяжутся) с правоохранительными органами и преступника задержат в кратчайшие сроки.

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