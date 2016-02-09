Следователи проверяют внезапную смерть 1,5-месячной девочки в Омске

Следственные органы проводят доследственную проверку, связанную со смертью младенца в Омске.
Как сообщается, ночью 1 февраля 2016 года в полной и благополучной семье омичей скончался 1,5-месячная девочка. Ребенок развивался в соответствии с возрастом, после смерти на теле не было обнаружено телесных повреждений.
Предварительно причиной смерти ребенка мог стать синдром внезапной детской смерти. Проверка продолжается. Решение будет принято позже.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация