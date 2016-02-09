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Шесть человек на черной Приоре разбились в Омске – фото

9 февраля 2016, 08:47
Все живы.

В социальных сетях Омска идет оживленное обсуждение дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером в Октябрьском округе Омска.

По предварительной информации, серьезная авария с участием автомобиля «Приора» и автобуса произошла на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. Очевидцы сообщают, что в «Приоре» находилось шестеро молодых людей.

Проезжавшие мимо водители отмечали, что в тот момент на проезжей части был серьезный гололед. На одном из фото очевидцев виден еще один автомобиль – имеет ли он отношение к ДТП пока неизвестно.

Черная «Приора» сильно повреждена, но вроде все живы. Около четырех человек пострадали и обратились к медикам за помощью. Подробности будут опубликованы позднее.

Фотографии размещены на странице https://vk.com/id211301993


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