Шесть человек на черной Приоре разбились в Омске – фото

В социальных сетях Омска идет оживленное обсуждение дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне вечером в Октябрьском округе Омска.
По предварительной информации, серьезная авария с участием автомобиля «Приора» и автобуса произошла на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. Очевидцы сообщают, что в «Приоре» находилось шестеро молодых людей.
Проезжавшие мимо водители отмечали, что в тот момент на проезжей части был серьезный гололед. На одном из фото очевидцев виден еще один автомобиль – имеет ли он отношение к ДТП пока неизвестно.
Черная «Приора» сильно повреждена, но вроде все живы. Около четырех человек пострадали и обратились к медикам за помощью. Подробности будут опубликованы позднее.