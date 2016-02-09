Путин подарил королю Бахрейна коня-чемпиона, в ответ принял меч Победы

Пресс-служба Кремля сообщает о встрече президента Владимира Путина с Королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой, который находится в России с рабочим визитом.
После проведения всех переговоров, которые начались в понедельник, высокие стороны обменялись подарками. Президент Российской Федерации Путин преподнес королю коня ахалтекинской породы, в ответ получил меч Победы из дамасской стали.
Как сообщает «
В ответ король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халиф преподнес не менее ценный подарок – меч Победы из дамасской стали, ножны и рукоять которого украшена драгоценными камнями и золотом.