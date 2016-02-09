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Путин подарил королю Бахрейна коня-чемпиона, в ответ принял меч Победы

9 февраля 2016, 07:59
Рабочая встреча с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.

Пресс-служба Кремля сообщает о встрече президента Владимира Путина с Королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой, который находится в России с рабочим визитом.

После проведения всех переговоров, которые начались в понедельник, высокие стороны обменялись подарками. Президент Российской Федерации Путин преподнес королю коня ахалтекинской породы, в ответ получил меч Победы из дамасской стали.


Как сообщает «Хакасия-Информ», 3-летний жеребец-ахалтекинец, подаренный королю Бахрейна, является чемпионом мира по породе 2015 года, абсолютным чемпионом мира 2014 года и чемпионом мира среди молодых коней 2014 года. Имя коня – Хаджибек.

В ответ король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халиф преподнес не менее ценный подарок – меч Победы из дамасской стали, ножны и рукоять которого украшена драгоценными камнями и золотом.


Интерфакс отмечает, что по русской традиции Владимир Путин получив в подарок режущий предмет, чтобы не поссориться, вручил королю монету.


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