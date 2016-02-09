Путин подарил королю Бахрейна коня-чемпиона, в ответ принял меч Победы

Как сообщает « Хакасия-Информ », 3-летний жеребец-ахалтекинец, подаренный королю Бахрейна, является чемпионом мира по породе 2015 года, абсолютным чемпионом мира 2014 года и чемпионом мира среди молодых коней 2014 года. Имя коня – Хаджибек.