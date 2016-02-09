Поезда столкнулись лоб в лоб – 150 пострадавших, трое погибших

По данным «Welt.de», к настоящему времени известно о 150 пострадавших и трех погибших. По другой информации – пострадало около 100 человек и двое погибли. На месте происшествия работают спасатели, пожарные, медики и полиция. Раненных пассажиров вертолетами эвакуируют в госпитали.