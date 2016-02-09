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Поезда столкнулись лоб в лоб – 150 пострадавших, трое погибших

9 февраля 2016, 15:19
ЧП в Баварии.

В Германии несколько часов назад произошла серьезная железнодорожная катастрофа с участием двух пассажирских поездов.


Столкновение произошло на территории немецкой земли Бавария на единственной железнодорожной ветке между городами Хольцкирхен и Розенхайм. По информации местно полиции, ЧП произошло из-за технического сбоя. Несколько вагонов сошли с рельсов.


По данным «Welt.de», к настоящему времени известно о 150 пострадавших и трех погибших. По другой информации – пострадало около 100 человек и двое погибли. На месте происшествия работают спасатели, пожарные, медики и полиция. Раненных пассажиров вертолетами эвакуируют в госпитали.

Движение поездов на данном участке полностью прекращено. Сообщается, что потерпевшие крушение составы в основном перевозили учащихся и работников местных предприятий.



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