Поезда столкнулись лоб в лоб – 150 пострадавших, трое погибших

В Германии несколько часов назад произошла серьезная железнодорожная катастрофа с участием двух пассажирских поездов.
Столкновение произошло на территории немецкой земли Бавария на единственной железнодорожной ветке между городами Хольцкирхен и Розенхайм. По информации местно полиции, ЧП произошло из-за технического сбоя. Несколько вагонов сошли с рельсов.
По данным «Welt.de», к настоящему времени известно о 150 пострадавших и трех погибших. По другой информации – пострадало около 100 человек и двое погибли. На месте происшествия работают спасатели, пожарные, медики и полиция. Раненных пассажиров вертолетами эвакуируют в госпитали.
Движение поездов на данном участке полностью прекращено. Сообщается, что потерпевшие крушение составы в основном перевозили учащихся и работников местных предприятий.