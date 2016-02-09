Под Омском перевернулся автомобиль: пассажиры погибли, водитель пьян

В Азовском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Установлено, что водитель был нетрезв.
Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно выяснили, что водитель 1954 года рождения, управляя ВАЗом-2107, двигался по дороге Бакбасар–Азово–Шербакуль–Руслановка со стороны села Руслановка. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии два пассажира, мужчины 1968 и 1987 годов рождения, скончались на месте от полученных травм, водителя доставили в больницу. Также установлено, что гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Идет проверка по факту ДТП.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация