Под Омском перевернулся автомобиль: пассажиры погибли, водитель пьян

В результате аварии два пассажира, мужчины 1968 и 1987 годов рождения, скончались на месте от полученных травм, водителя доставили в больницу. Также установлено, что гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Идет проверка по факту ДТП.