Омскому кафе запрещено принимать посетителей

В Омске кафе, расположенное на улице Богдана Хмельницкого, больше не может принимать гостей. Такое решение по иску прокуратуры в защиту неопределенного круга лиц вынес Октябрьский районный суд Омской области.
Запрещена эксплуатация здания, в котором находится кафе «Бухта радости». Дело в том, что предпринимательская деятельность в помещениях осуществляется с нарушениями требований градостроительного законодательства, пожарной эксплуатации и санитарно-эпидемиологического законодательства. Вдобавок здание признано самовольной постройкой.
В отношении хозяина возбудили исполнительное производство с требованием приостановить эксплуатацию нежилого помещения. Объект запрещается эксплуатировать до устранения всех нарушений. Так, техоборудование в заведении расположено так, что мешает соблюдению техники безопасности, отсутствуют моечные ванны для обработки пищевых продуктов, не контролируется режим работы холодильного оборудования, обработка продуктов ведется ненадлежащим образом, отсутствует техническая документация. Если говорить о пожарной безопасности, то в здании не достает запасных эвакуационных выходов, некоторые из них завалены.
Если выяснится, что должник продолжает использовать помещение для приема посетителей, то ему грозят штрафы. Административные протоколы будут выноситься до тех пор, пока Анатолий Б. не закроет заведение. Омичи смогут посетить «Бухту радости», если заведение выдержит повторную проверку.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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