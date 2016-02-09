Омскому кафе запрещено принимать посетителей

В отношении хозяина возбудили исполнительное производство с требованием приостановить эксплуатацию нежилого помещения. Объект запрещается эксплуатировать до устранения всех нарушений. Так, техоборудование в заведении расположено так, что мешает соблюдению техники безопасности, отсутствуют моечные ванны для обработки пищевых продуктов, не контролируется режим работы холодильного оборудования, обработка продуктов ведется ненадлежащим образом, отсутствует техническая документация. Если говорить о пожарной безопасности, то в здании не достает запасных эвакуационных выходов, некоторые из них завалены.