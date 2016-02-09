Ночные рейды полиции в Омске – усилен контроль на улицах

Госавтоинспекция в минувши выходные провела ночные рейды для дополнительного контроля за техсостоянием транспорта и выявления автомобилей с несогласованными изменениями в конструкции и водителей, нарушающих покой горожан. Вдобавок одной из задач стало пресечение незаконных автогонок.
Сотрудники полиции выявили восемь автолюбителей, находившихся за рулем без предусмотренных ПДД документов, пятеро управляли машиной при наличии неисправностей, шестерых привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки, троих – за проезд на красный сигнал светофора.
ГИБДД продолжает призывать омичей к отказу от опасных развлечений на дорогах. Так, на улице Лукашевича инспекторы ДПС остановили водителя, который буксировал закрепленного за ним человека на тюбинге. В отношении 20-летнего парня возбудили административное делопроизводство. Однако на следующий день этого же гражданина снова поймали за зимней «забавой». Возбудили еще одно административное дело.
Напомним, в январе катание на тюбинге за машиной привело к трагическим последствиям, погиб молодой человек. В таких случаях водитель не может контролировать происходящее позади, человек не защищен от выезда на встречную полосу или падения на проезжую часть, где происходит активное движение транспорта.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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