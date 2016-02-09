Ночные рейды полиции в Омске – усилен контроль на улицах

ГИБДД продолжает призывать омичей к отказу от опасных развлечений на дорогах. Так, на улице Лукашевича инспекторы ДПС остановили водителя, который буксировал закрепленного за ним человека на тюбинге. В отношении 20-летнего парня возбудили административное делопроизводство. Однако на следующий день этого же гражданина снова поймали за зимней «забавой». Возбудили еще одно административное дело.