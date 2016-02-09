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Названы самые популярные внедорожники в РФ

9 февраля 2016, 12:46
Предпочтения россиян изменились.

Внедорожник Toyota RAV4 стал самым популярным у россиян в своем классе по итогам января нынешнего года, об этом говорит самый высокий уровень продаж автомобиля.

Японский кроссовер был реализован в количестве 2 816 экземпляров на российском авторынке, данный показатель ниже уровня января 2015 года на 38%, сообщает агентство «Автостат».


Вторым по популярности стал внедорожник KIA Sportage, который был приобретён россиянами в количестве 2407 единиц, таким образом, продажи корейского автомобиля выросли на 55% в сравнении с январем 2015 года.


Кроссовер Renault Duster, являющийся лидером сегмента SUV последних трех лет, занял по итогам прошлого месяца лишь третью позицию. Реализация автомобиля составила 2 379 экземпляров, таким образом, уровень продаж снизился на 13%.


Стоит отметить попадание в пятерку двух автомобилей, которые производятся в Тольятти. Внедорожник LADA 4x4, проданный в количестве 1 609 штук, стоит отметить, что уровень продаж упал на 45%. Замыкает пятерку Chevrolet Niva, реализованная в количестве 1 182 экземпляров, показав снижение спроса на 41%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Авто#Общество
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