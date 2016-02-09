На Ревизорро подал в суд еще один владелец ресторана

К данному моменту на телеканал никакие исковые документы не поступали. Наталья Абрамочкина, занимающая пост пиар-директора телеканала, отметила, что у всех рестораторов свое понимание деловой репутации, в связи с этим кто-то будет подавать в суд, а кто-то нет. Поэтому и было принято решение о запуске нового проекта, где все обиженные отельеры и рестораторы, недовольные проверкой Елены Летучей, могут высказать свою версию в «Ревизорро-шоу».