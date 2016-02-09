На Ревизорро подал в суд еще один владелец ресторана

На программу «Ревизорро» телеканала «Пятница» вновь подали в суд. Смоленским ресторатором Вадимом Бурхановым подан иск о защите деловой репутации из-за вышедшего в сентябре выпуска программы, где был раскритикован ресторан «Хаген».
Смоленский ресторатор требует удалить с сайта телеканала сведения, порочащие его заведение, а также дать опровержение критики, озвученной Еленой Летучей, в эфире телепрограммы. Стоит напомнить, что в декабре прошлого года ресторан «Роял Бургер» из Владивостока выиграл суд с аналогичными претензиями.
Учитывая, что программой «Ревизорро» проверено уже более 200 гостиниц и ресторанов, эксперты предполагают, что в ближайшем будущем телеканал «Пятница» может ждать большое количество исков, сообщает издание «
К данному моменту на телеканал никакие исковые документы не поступали. Наталья Абрамочкина, занимающая пост пиар-директора телеканала, отметила, что у всех рестораторов свое понимание деловой репутации, в связи с этим кто-то будет подавать в суд, а кто-то нет. Поэтому и было принято решение о запуске нового проекта, где все обиженные отельеры и рестораторы, недовольные проверкой Елены Летучей, могут высказать свою версию в «Ревизорро-шоу».
Программа «Ревизорро» выходит в эфир с июня 2014 года и является одним из самых рейтинговых проектов телеканала. На сайте телепередачи размещены данные о 22 проверках, проведенных Роспотребнадзором, после выхода в эфир сюжетов.
Фото: скриншот из программы "Ревизорро"