Метеорит убил человека впервые в истории

На месте падения метеорита возле здания колледжа образовался небольшой кратер. Погибшим оказался проходивший мимо водитель Камарадж. Уже выдано распоряжение о выдаче семье погибшего компенсации в размере 25 тысяч рупий (больше 300 долларов). Помимо этого, сообщается о троих пострадавших.