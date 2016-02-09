Метеорит убил человека впервые в истории

Зафиксирован первый случай гибели человека от метеорита. Произошел инцидент в Индии. Факт произошедшего уже был подтвержден Джаярой Джаялалихтой, министром штата Тамилнаду.
Метеорит упал в районе Веллор на территории частного инженерного колледжа. Согласно заявлению властей, после падения космического объекта произошел взрыв, ударная волна которого выбила окна близлежащих зданий, а также автобусов, сообщает издание Indian Express.
На месте падения метеорита возле здания колледжа образовался небольшой кратер. Погибшим оказался проходивший мимо водитель Камарадж. Уже выдано распоряжение о выдаче семье погибшего компенсации в размере 25 тысяч рупий (больше 300 долларов). Помимо этого, сообщается о троих пострадавших.
Ранее, согласно заявлению Льва Зеленого, являющегося директором ИКИ РАН (института космических исследований), за историю человечества был зафиксирован только один достоверный случай гибели живого существа от падения метеорита. Произошел данный инцидент в Венесуэле 15 октября 1972 года, тогда из-за падения космического тела погибла корова.
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