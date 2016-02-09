Лобовое столкновение двух грузовиков на трассе Тюмень – Омск

Предварительно установлено, что водитель грузовика «Freightliner», мужчина 1963 г.р., ехал по трассе «Тюмень – Омск» в сторону Омска. В районе 508 километра автодороги он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовым автомобилем марки «МАЗ», за рулем которого находился мужчина 1966 г.р.