Город55
ГлавноеВсе новости

Лобовое столкновение двух грузовиков на трассе Тюмень – Омск

9 февраля 2016, 20:47
Выезд на встречную полосу. Пострадавшие.

Сегодня, 9 февраля, на трассе в Тюкалинском районе Омской области на трассе Тюмень-Омск произошло встречное столкновение двух грузовых автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель грузовика «Freightliner», мужчина 1963 г.р., ехал по трассе «Тюмень – Омск» в сторону Омска. В районе 508 километра автодороги он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовым автомобилем марки «МАЗ», за рулем которого находился мужчина 1966 г.р.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области


#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20