Лобовое столкновение двух грузовиков на трассе Тюмень – Омск

Сегодня, 9 февраля, на трассе в Тюкалинском районе Омской области на трассе Тюмень-Омск произошло встречное столкновение двух грузовых автомобилей.
Предварительно установлено, что водитель грузовика «Freightliner», мужчина 1963 г.р., ехал по трассе «Тюмень – Омск» в сторону Омска. В районе 508 километра автодороги он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовым автомобилем марки «МАЗ», за рулем которого находился мужчина 1966 г.р.
В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области