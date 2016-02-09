LADA Vesta на высокой скорости разбили о стену - видео

Отмечается, что клетка салона российского автомобиля не подверглась деформации после удара, руль сдвинулся вперед к панели на 46 миллиметров, передняя стойка ушла назад на 4 миллиметра. Лобовое стекло сильно не повредилось, педаль газа обломилась, а педали сцепления и тормоза немного подались назад.