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LADA Vesta на высокой скорости разбили о стену - видео

9 февраля 2016, 18:09
Бампер и моторный отсек всмятку.

Оглашены результаты краш-тестов нового российского автомобиля LADA Vesta. Транспортное средство разгонялось до 64 километров в час, после чего направлялось в деформируемой неподвижной стенкой под углом с перекрытием в 40%.

Выяснилось, что наиболее уязвимым участком тел переднего пассажира и водителя является грудная клетка. Также при кософронтальном столкновении попадает под угрозу правая нога – выше колена, пресс-служба «АвтоВАЗа»

Головы манекенов, находившихся в седане, испытали нагрузку, которая не превышала 53g, при безопасном уровне 72g, помимо этого, невелика нагрузки на шею, голени и колени. Не надежно оберегается LADA Vesta лишь грудь.

Отмечается, что клетка салона российского автомобиля не подверглась деформации после удара, руль сдвинулся вперед к панели на 46 миллиметров, передняя стойка ушла назад на 4 миллиметра. Лобовое стекло сильно не повредилось, педаль газа обломилась, а педали сцепления и тормоза немного подались назад.



В результате LADA Vesta набрала из 16 возможных баллов 14,1. Президент российской автокомпании «АвтоВАЗ» БУ Андерссон отметил, что данный результат был ожидаемым. В 2014-2015 годах было проведено более 150 виртуальных и 30 реальных краш-тестов.


Фото: скриншот из видео

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