Интерес к Авангарду экс-голкипера «ястребов» Карри Рамо

Для финского вратаря Карри Рамо, выступающего в НХЛ за «Калгари Флэймз» (Calgary Flames), текущий сезон складывается неоднозначно. Команда борется за место в плей-офф, чередуя уверенные победы с ощутимыми поражениями.
В начале этого сезона Рамо был выставлен на драфт отказов, но в дальнейшем голкипер сумел переломить ход событий и сейчас он является фактически первым номером канадского клуба.
У Карри Рамо остались приятные воспоминания от опыта выступлений в КХЛ за омский «Авангард». Страж ворот даже признался, что недавно с Наилем Якуповым из «Эдмонтона» посмотрел матч «ястребов», игра которых оставила у голкипера приятное впечатление, сообщает пресс-служба омской команды со ссылкой на «Чемпионат.com».
Финский вратарь отметил, что в КХЛ, где матчи проводятся чуть ли не каждый день, он научился играть без перерывов, этот навык оказался для него крайне полезным в НХЛ, где календарь является еще более насыщенным встречами.
В нынешнем сезоне в КХЛ Карри Рамо провел 36 матчей, из которых удалось победить в 17. Финский страж ворот пропустил 89 шайб при показателе отраженных бросков 91,1%.
Голкипер радует североамериканскую публику эффектными спасениями, так в матче с «Вашингтон Кэпиталз» ( Washington Capitals) Карри Рамо не позволил отличиться побившему уже не один рекорд в нынешнем сезоне Александру Овечкину.
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