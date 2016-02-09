День влюбленного в Subaru

В наше время, когда жизнь полна событий и течет с необыкновенной скоростью, очень трудно найти что-то постоянное и по-настоящему верное. То, что не предаст в самый неподходящий момент, что не подведет в ответственной ситуации и будет отвечать взаимностью на любовь, которую мы дарим.
Но мы-то знаем, что есть такое. И это настоящая «японка» – Subaru! Красивый прищур «глаз», великолепное оппозитное «сердце» и постоянный полный привод. Вот вещи, которые не меняются. Вот они, традиционная японская сущность и верность своему владельцу. И неправ тот, кто говорит, что любовь нельзя купить за деньги. Можно! В салоне официального дилера Subaru можно купить великолепный образчик японской инженерии – Subaru Forester. И не просто купить, а купить с существенной скидкой в 50 тысяч рублей!* Спешите, предложение ограниченно, ведь купить Subaru Forester с такой скидкой можно будет только 13 и 14 февраля!
А если вы уже счастливый владелец Subaru, то и для вас у нас есть подарок. Признайтесь в любви к своей Subaru и пригоните ее к нам! А мы подарим ей бесплатную диагностику и мойку**. Но и это еще не все. Каждый, каждый владелец Subaru в эти дни не останется без подарка! Как? А это зависит от вас, ведь его выберете именно вы! Заинтригованы? А если мы скажем, что у вас есть возможность выиграть бесплатную замену масла в двигателе и для этого надо всего лишь прийти 13 или 14 февраля к нам? Тогда узнавайте подробности у наших мастеров-консультантов!
Давайте проведем эти праздники вместе! До встречи в дилерском центре Subaru!
* Скидка предоставляется на ограниченное число автомобилей. Акция действительна с 13.02.16 по 14.02.16.
** Акция проходит у официального дилера Subaru в Омске компании «Феникс-Авто» с 13.02.16 по 14.02.16. Мойка техническая. Предложение ограничено количеством свободной записи.
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