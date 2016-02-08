Зима со SKODA – ваша выгода до 220 000 рублей!



* Максимальная выгода в 220 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Yeti Adventure. Акция распространяется на модели 2015 года. Акция действует до 29.02.2016. Изображенные автомобили могут не соответствовать предлагаемым в рамках указанного предложения.

** Максимальная выгода на SKODA Octavia в 190 000 рублей достигается при покупке новой SKODA Octavia Elegance/Style 1.4/1.8 с пакетом опций WRG. Акция распространяется на модели 2015 года. Акция действует до 29.02.2016. Изображенные автомобили могут не соответствовать предлагаемым в рамках указанного предложения.

*** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк») в рамках специальной акции «SKODA Rapid, Octavia, Yeti» на новые автомобили SKODA Rapid, Octavia, Yeti: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей. Срок кредита – от 12 до 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос (далее – «ПВ») – 15% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 12 месяцев – 9,9% годовых, при сроке от 13 до 36 месяцев – 12,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит – 15,9% годовых. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2016 г. по 29.02.2016 г.

Условия предоставления кредита действительны на 01.01.2016 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

**** В программе участвуют все автомобили SKODA Octavia, Rapid и Yeti российского производства 2015 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев. Срок действия акции – с 02.02.2015 по 29.02.2016. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров SKODA.

