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Залитый кровью банкомат: разборка в омском банке

8 февраля 2016, 13:18
Мужчина зашел снять денег.

В социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал фотографии в группе «ЧП Омск» с подписью «В омском банкомате на Советском исполкоме произошло что-то серьезное». На снимках: окровавленный банкомат, выбитое окно и чеки, разбросанные по полу.

В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что в выходные нетрезвый гражданин зашел в отделение банка на проспекте Мира, расположенный неподалеку от остановки «Нефтезаводская», чтобы снять деньги. По предварительным данным, у посетителя произошла словесная разборка со знакомым во время разговора по телефону. Мужчина со злости разбил окно. Соответственно, кровь на аппарате и на полу его.

Фото: vk.com/chp55

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