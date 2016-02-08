Залитый кровью банкомат: разборка в омском банке

В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что в выходные нетрезвый гражданин зашел в отделение банка на проспекте Мира, расположенный неподалеку от остановки «Нефтезаводская», чтобы снять деньги. По предварительным данным, у посетителя произошла словесная разборка со знакомым во время разговора по телефону. Мужчина со злости разбил окно. Соответственно, кровь на аппарате и на полу его.