Вылет на встречку в Омске: массовое ДТП с маршруткой, пострадавшая

Сегодня, 8 февраля, примерно в 07:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии на улице Красный путь. Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель BMW, мужчина 1993 года рождения, во время движения по дороге в направлении улицы Фрунзе выехал на встречную полосу в районе дома №7 и столкнулся с Renault Sandero и Ford Transit, ехавшими во встречном направлении.