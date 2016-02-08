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Вылет на встречку в Омске: массовое ДТП с маршруткой, пострадавшая

8 февраля 2016, 09:41
Происшествие в центре города.

В Центральном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате к медикам обратилась женщина-водитель.

Сегодня, 8 февраля, примерно в 07:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии на улице Красный путь. Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель BMW, мужчина 1993 года рождения, во время движения по дороге в направлении улицы Фрунзе выехал на встречную полосу в районе дома №7 и столкнулся с Renault Sandero и Ford Transit, ехавшими во встречном направлении.

В результате ДТП за медицинской помощью обратилась водитель «Рено», женщина 1967 года рождения. Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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