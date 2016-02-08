Водительские права без медсправки - исключена из перечня документов

Постановление об исключении медицинского заключения из перечня документов, которые необходимы при замене водительских прав, было подписано Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте кабмина.
В сообщении, опубликованном правительством, говорится о том, что отныне при замене водительского удостоверения в случае его повреждения, утери или изменений в персональных данных его владельца медицинское заключение не требуется.
На сайте кабмина обращается внимание на тот факт, что обязательным остается медицинское освидетельствование в случаях, которые предусматриваются статьей 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Стоит напомнить, что медицинскими противопоказаниями являются заболевания, которые препятствуют безопасному управлению автомобилем. При этом допускаются состояния, при которых разрешено управление машиной, которая оборудована специальными приспособлениями.
В начале января нынешнего года в соответствии с законом «О безопасности дорожного движения» правительством был утвержден перечень диагнозов, при которых ограничен или вовсе противопоказан допуск к управлению автомобилем в России.
В список диагнозов, препятствующих управлению транспортным средством, попало десять групп состояний. В частности, ахроматопсия (полная неспособность видеть цвета), слепота на оба глаза, эпилепсия, умственная отсталость, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя психические расстройства, органические поражения мозга, некоторые фобии, шизофрения, маниакальные и депрессивные расстройства.
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