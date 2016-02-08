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В зимнем Омске Газель сбила велосипедиста

8 февраля 2016, 22:28
Нестандартное ДТП.

Нетипичное для зимнего сезона дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 февраля, в Центральном округе Омска. Газель наехала на велосипедиста.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции около шести часов вечера. Предварительно установлено, что водитель а/м «ГАЗ-33020», мужчина 1980 г.р., ехал по улице Завертяева в сторону улицы 21-я Амурская. В районе дома номер 5, поворачивая направо, «Газель» сбила велосипедиста.

В результате ДТП мужчина 1965 г.р. получил травмы и был доставлен в больницу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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