В зимнем Омске Газель сбила велосипедиста

Нетипичное для зимнего сезона дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 февраля, в Центральном округе Омска. Газель наехала на велосипедиста.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции около шести часов вечера. Предварительно установлено, что водитель а/м «ГАЗ-33020», мужчина 1980 г.р., ехал по улице Завертяева в сторону улицы 21-я Амурская. В районе дома номер 5, поворачивая направо, «Газель» сбила велосипедиста.
В результате ДТП мужчина 1965 г.р. получил травмы и был доставлен в больницу. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация