В зимнем Омске Газель сбила велосипедиста

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции около шести часов вечера. Предварительно установлено, что водитель а/м «ГАЗ-33020», мужчина 1980 г.р., ехал по улице Завертяева в сторону улицы 21-я Амурская. В районе дома номер 5, поворачивая направо, «Газель» сбила велосипедиста.