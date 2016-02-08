В Омске установили еще шесть новых скоростных камер видеофиксации

В Омске установили новые комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новое оборудование отличается высокой точностью определения скорости автомобилей. Вдобавок контролируются сразу несколько полос движения в разных направлениях.
Устройства будут эффективно работать и ночью благодаря инфракрасной подсветке. С начала года сотрудники полиции вынесли более 9 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Директор департамента общественной безопасности администрации города Алексей Сиренко отметил, что внедряемая техника положительно сказывается на соблюдении скоростного режима на аварийных участках и междугородних трассах.
Напомним, по закону в местах расположения камер устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Кроме того наносится разметка, предупреждающая водителей о приближении к комплексам фиксации нарушений ПДД.
Адреса установки новых камер:
– улица Заозерная - 9-я Заозерная;
– проспект Конева, 30/3;
– трасса Омск - Тюмень 432 км., рп. Крутинка;
– трасса Омск-Черлак 46 км., в районе п. Речное;
– трасса Челябинск - Новосибирск, 675 км., в районе г. Исилькуль;
– трасса Омск - Русская Поляна, 70 км., в районе п. Любомировка.
Фото: иллюстрация