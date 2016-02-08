В Омске таксиста ударили ножом в шею и угнали автомобиль

Установлено, что в районе улицы Гашека таксист взял пассажира и довез его до садоводческого товарищества. По прибытии на место нетрезвый гражданин неожиданно удар водителя ножом в шею и попытался ударить снова, но мужчина оказал сопротивление и выбрался из машины.