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В Омске таксиста ударили ножом в шею и угнали автомобиль

8 февраля 2016, 17:46
Нападение пассажира.

В Омске в очередной раз напали на таксиста. Нетрезвый пассажир ударил потерпевшего ножом в шею, после чего угнал его автомобиль. К счастью, водителю удалось избежать повторных ударов ножом. Полицейские задержали подозреваемого.

Сегодня, 8 февраля, примерно в 4 часа утра в дежурную часть сообщили о том, что неизвестный напал на водителя такси на остановке «СНТ “Заря”». Оперативники, прибывшие на место, провели осмотр, опросили потерпевшего и направили его в больницу.

Установлено, что в районе улицы Гашека таксист взял пассажира и довез его до садоводческого товарищества. По прибытии на место нетрезвый гражданин неожиданно удар водителя ножом в шею и попытался ударить снова, но мужчина оказал сопротивление и выбрался из машины.

Экипажам наружных служб направили ориентировки о розыске ВАЗа-2111 и приметы нападавшего. Подозреваемого задержали сотрудники ППС, обратившие внимание на брошенный недалеко от места преступления автомобиль. Выяснилось, что злоумышленник сел за руль «Жигули», не справился с управлением и врезался в опору электропередач, после чего скрылся.

Ранее 28-летний задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. При личном досмотре у него изъяли мобильный телефон, который и стал причиной преступления. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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