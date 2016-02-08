В Омске опасно на дороге – стоит Красный Путь и метромост

Прошедшие выходные в нашем городе выдались сложными в плане изменений погоды. Резкое потепление, усиленное таяние, гололед, а в воскресенье – плотный туман на протяжении всего дня. Как итог – опасная обстановка на дорогах.
Сегодня утром сервис Яндекс.Пробки отмечает определенное затруднение движения по многим городским магистралям. Из-за ДТП в районе Соборной площади стоят в плотной пробке улица Красный Путь и метромост.
Накануне пресс-служба Госавтоинспекции опубликовала предупреждение водителям и пешеходам – опасайтесь гололеда! Потепление и последующее резкое похолодание, также осадки в виде мокрого снега, может серьезно осложнить ситуацию.
Водителям следует помнить о соблюдении скоростного режима и о том, что при гололеде существенно длиннее становится тормозной путь у автомобиля. Будьте внимательны в районах пешеходных переходов, у остановок общественного транспорта.
Следите за асфальтовым покрытием – при гололеде дорога начинает блестеть в лучах света фар. Также меняется шум колес. Постарайтесь никого не обгонять и соблюдать безопасную дистанцию. Если пойдет снег – помните об ухудшении видимости.
Пешеходам в опасную погоду следует быть более заметными на дороге - световозвращающие элементы на верхней одежде позволят водителям среагировать как можно быстрее. Также пешеходам категорически не рекомендуется переходить дорогу в неположенном месте – это очень опасно!
На фото: туман в Омске 7 февраля