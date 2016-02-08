Tele2 подарит омичам гигабайты трафика

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с 8 по 29 февраля проведёт в популярных социальных сетях конкурс «Кто самый быстрый».
Принять участие в конкурсе сможет любой абонент Tele2, зарегистрированный в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram. Оператор предлагает своим абонентам сделать снимок экрана своего мобильного устройства с результатами теста скорости 3G-интернета и выложить его с хештегом #3GTele2Omsk в одной из указанных социальных сетей.
Каждый рабочий день представители оператора будут выбирать участника, который разместил изображение с максимальной скоростью загрузки данных. Автор лучшего результата получит в подарок от компании 50% скидку на абонентскую плату на одном из пакетных тарифных планов - «Чёрный», «Очень чёрный», «Самый чёрный» или 20 Гб мобильного интернета на месяц путем предоставления 100% скидки на услугу «Чемодан интернета».
Пятеро самых активных участников конкурса получат дополнительные подарки – универсальные наборы для селфи. Ознакомиться с полными правилами участия в конкурсе можно в официальном сообществе Tele2 Омск.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Мы призываем всех активных пользователей всемирной паутины участвовать в нашем конкурсе и лично убедиться в скорости мобильного интернета от Tele2. Наши технические специалисты ведут мониторинг и обслуживание сети, чтобы обеспечить максимальную скорость передачи данных и высокий уровень комфорта для каждого абонента. Реализованная на всех базовых станциях нашей сети 3G технология Dual Carrier позволяет использовать все возможности современных смартфонов».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
На правах рекламы