Сегодня праздник года

Жители Поднебесной проведут эту неделю в путешествиях. Именно так принято у них встречать Новый год (Цуньцзе). Часть многочисленных китайцев отправятся на малую родину, а часть поедет в зарубежные поездки. Улицы и площади населенных пунктов Китая в дни празднеств будут украшены яркой иллюминацией.