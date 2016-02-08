Сегодня праздник года

Сегодня, 8 февраля, в Китае официально стартовала неделя праздников по случаю начала года Огненной (Красной) Обезьяны по традиционному лунному календарю.
Жители Поднебесной проведут эту неделю в путешествиях. Именно так принято у них встречать Новый год (Цуньцзе). Часть многочисленных китайцев отправятся на малую родину, а часть поедет в зарубежные поездки. Улицы и площади населенных пунктов Китая в дни празднеств будут украшены яркой иллюминацией.
Согласно китайским традициям Обезьяна считается покровителем семейных отношений, а значит, в 2016 году будет уместным отпраздновать свадьбу или запланировать пополнение в семье.