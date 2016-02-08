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Сегодня праздник года

8 февраля 2016, 07:37
Теперь уже официально.

Сегодня, 8 февраля, в Китае официально стартовала неделя праздников по случаю начала года Огненной (Красной) Обезьяны по традиционному лунному календарю.

Жители Поднебесной проведут эту неделю в путешествиях. Именно так принято у них встречать Новый год (Цуньцзе). Часть многочисленных китайцев отправятся на малую родину, а часть поедет в зарубежные поездки. Улицы и площади населенных пунктов Китая в дни празднеств будут украшены яркой иллюминацией.

Согласно китайским традициям Обезьяна считается покровителем семейных отношений, а значит, в 2016 году будет уместным отпраздновать свадьбу или запланировать пополнение в семье.




#Новости#Афиша#Общество
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