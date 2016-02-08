Погоня ДПС за пьяными на бронетранспортере – видео

В Ленинградской области сотрудники полиции устроили погоню за водителями БТР, которые находилися в нетрезвом состоянии, по предварительной информации мужчин было двое.
В Кингисеппском районе двое мужчин, предположительно, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили воспользоваться бронетранспортером для того, чтобы покататься по округе, сообщает
Данный инцидент произошел 7 февраля в полшестого утра. Нарушителей удалось обнаружить дежурному наряду в районе деревни Караево. После непродолжительной погони мужчины были задержаны.
Нарушители, проигнорировав требования сотрудников полиции остановить БТР, попытались скрыться, после чего были задержаны.
Фото: скриншот из видео