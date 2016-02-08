Пешеход насмерть сбит на омской трассе

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Азовском районе Омской области поступила в дежурную часть полиции 8 февраля около девяти часов вечера.
Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21102», мужчина 1974 г.р., ехал по трассе «Бакбасар – Азово – Шербакуль» в сторону Омска.
На 59-м километре автодороги водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения машины.
В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация