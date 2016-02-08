Город55
ГлавноеВсе новости

Пешеход насмерть сбит на омской трассе

8 февраля 2016, 23:34
Скончался на месте происшествия.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Азовском районе Омской области поступила в дежурную часть полиции 8 февраля около девяти часов вечера.

Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21102», мужчина 1974 г.р., ехал по трассе «Бакбасар – Азово – Шербакуль» в сторону Омска.

На 59-м километре автодороги водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20