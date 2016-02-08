Омские вузы и колледжи закрывают на карантин – распоряжение Назарова

Глава региона Виктор Назаров принял решение приостановить занятия в омских вузах, техникумах и колледжах.
Занятия учащихся очной формы обучения приостановлены, решение главы региона доведено до руководителей всех образовательных учреждений Омской области.
Введение карантина позволит снизить уровень высокий уровень заболеваемости в регионе. Кроме занятий в общеобразовательных учреждениях, на время карантина с 8 по 13 февраля включительно отмене подлежат массовые и спортивные мероприятия.
Пресс-служба правительства Омской области отмечает, что решение губернатора Виктора Назарова носит рекомендательный характер, и уже руководство государственного или частного образовательного учреждения само принимает решение закрываться или нет на карантин. Это зависит от уровня заболеваемости в отдельно взятом вузе.
Есть информация, что в омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского студентов уже начали оповещать о введении карантина.