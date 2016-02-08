Омские вузы и колледжи закрывают на карантин – распоряжение Назарова

Пресс-служба правительства Омской области отмечает, что решение губернатора Виктора Назарова носит рекомендательный характер, и уже руководство государственного или частного образовательного учреждения само принимает решение закрываться или нет на карантин. Это зависит от уровня заболеваемости в отдельно взятом вузе.