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Омские вузы и колледжи закрывают на карантин – распоряжение Назарова

8 февраля 2016, 18:14
Превентивная мера.

Глава региона Виктор Назаров принял решение приостановить занятия в омских вузах, техникумах и колледжах. Превентивный карантин уже введен в действие.

Занятия учащихся очной формы обучения приостановлены, решение главы региона доведено до руководителей всех образовательных учреждений Омской области.

Введение карантина позволит снизить уровень высокий уровень заболеваемости в регионе. Кроме занятий в общеобразовательных учреждениях, на время карантина с 8 по 13 февраля включительно отмене подлежат массовые и спортивные мероприятия.

Пресс-служба правительства Омской области отмечает, что решение губернатора Виктора Назарова носит рекомендательный характер, и уже руководство государственного или частного образовательного учреждения само принимает решение закрываться или нет на карантин. Это зависит от уровня заболеваемости в отдельно взятом вузе.

Есть информация, что в омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского студентов уже начали оповещать о введении карантина.

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