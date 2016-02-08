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Омичка после выкидыша спустила плод в канализацию – нашел сантехник

8 февраля 2016, 15:22
Девушка выпила и…

В Омске следственными органами проведена доследственная проверка, связанная с обнаружением останков плода в одном из домов Центрального округа.

Ранее сообщалось, что 5 января при прочистке канализации из-за засора в двухэтажном доме были обнаружены части человеческого плода. Следствие установило личность женщины, которая находилась на 5-6 месяце беременности.

27-летняя омичка работает в сфере торговли и снимает квартиру вместе с подругой. Во время распития спиртных напитков 3 января у нее неожиданно случился самопроизвольный выкидыш.

Женщина прошла медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что беременность протекала с осложнениями, и выкидыш был возможен без дополнительного внешнего воздействия.

В итоге, по результатам проверки принято решение уголовное дело не возбуждать в виду отсутствия состава преступления.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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