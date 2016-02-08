Омич до крови избил женщину в сауне. Проверяют полицейского

В омском управлении МВД назначена служебная проверка в отношении участкового, выезжавшего по вызову в общественное заведение, где один из клиентов нанес побои администратору.
Начальник омской полиции назначил проведение служебной проверки в отношении участкового, который прибыл в сауну на проспекте Комарова 31 января и якобы препятствовал доставлению в отделение гражданина, избившего администратора заведения.
Если в действиях правоохранителя выявят нарушения, то его и его непосредственных руководителей привлекут к ответственности. Расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений женщине продолжается.
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По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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