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Омич до крови избил женщину в сауне. Проверяют полицейского

8 февраля 2016, 10:43
Сильные удары ногами.

В омском управлении МВД назначена служебная проверка в отношении участкового, выезжавшего по вызову в общественное заведение, где один из клиентов нанес побои администратору.

Начальник омской полиции назначил проведение служебной проверки в отношении участкового, который прибыл в сауну на проспекте Комарова 31 января и якобы препятствовал доставлению в отделение гражданина, избившего администратора заведения.

Если в действиях правоохранителя выявят нарушения, то его и его непосредственных руководителей привлекут к ответственности. Расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений женщине продолжается.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что посетитель сауны избил администратора после того, как не смог продлить номер. Инцидент зафиксировала камера внутреннего наблюдения.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: скриншот из видео

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