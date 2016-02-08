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Новый налог для российского авторынка - бюджету нужны деньги

8 февраля 2016, 13:49
.Осложнение финансовой ситуации

Автомобильные шины могут оказаться в перечне товаров, которые правительство РФ намерено обложить акцизным налогом. Данная мера может привести к росту цен данной продукции на рынке.

На сегодняшний день в правительстве обсуждаются три наименования, которые могут быть обложены акцизом – газированные напитки, пальмовое масло и автомобильные шины, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Андрей Пантюхов, являющийся генеральным директором «NokiaTyres» Россия и председателем правления Ассоциации производителей шин, сообщил, что ему известно об инициативе введения акцизов на шины. Он отмечает, что в условиях падения покупательной способности граждан, сокращения продаж автомобилей, введение акцизов спровоцирует рост цен и приведет к еще большему сжатию рынка.

Помимо этого, Андрей Пантюхов обратил внимание на тот факт, что автомобили уже являются акцизным товаром, таким образом, введение акциза на одну из комплектующих будет уже избыточным.

Ранее в российских СМИ появлялась информация об идеи расширения списка подакцизных товаров. Помимо газированных напитков и пальмового масла, также упоминались товары с повышенным содержанием сахара и жира по методологии ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).


Фото: иллюстрация

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