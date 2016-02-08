Новый налог для российского авторынка - бюджету нужны деньги

На сегодняшний день в правительстве обсуждаются три наименования, которые могут быть обложены акцизом – газированные напитки, пальмовое масло и автомобильные шины, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.



Андрей Пантюхов, являющийся генеральным директором «NokiaTyres» Россия и председателем правления Ассоциации производителей шин, сообщил, что ему известно об инициативе введения акцизов на шины. Он отмечает, что в условиях падения покупательной способности граждан, сокращения продаж автомобилей, введение акцизов спровоцирует рост цен и приведет к еще большему сжатию рынка.