Мэрия разберется с парком: аттракционы перенесут, построят кинотеатр

Омская мэрия сообщает о своих ближайших планах по развитию городских парков – они станут тематическими, будет проведено дополнительное озеленение и другие работы.
В частности, концепция, утвержденная в середине прошлого года главой городской администрации Вячеславом Двораковским, включает в себя тематическое деление всех зеленых мест города. Так парк «Зеленый остров» станет городской спортивно-культурной площадкой. Для этого кураторство над ним уже передали департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Советский парк, что на улице Андрианова, станет историко-культурным. Общественная организация «Старина сибирская» планирует проводить здесь тематические мероприятия.
Сад «Сибирь» в Амурском поселке станет местом национально-культурных объединений. Направленность мероприятий – праздники разных народов, фестивали национальных кухонь и так далее.
Парк Победы у Ленинградского моста останется просто ландшафтным парком, местом тихого отдыха горожан.
Самый популярный парк,
Директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак отметил, что по этому парку у горожан возникает наибольшее количество вопросов. Работы запланированы серьезные – аттракционы хотят перенести на старое место. Слева от центральной аллеи, ведущей к стадиону «Красная звезда» будет построен детский городок. Справа – летний шахматный клуб. Веранду и танцплощадку сохранят, рядом построят летний кинотеатр.
Аллея, ведущая к озеру, останется в своем настоящем статусе – ее сохранят для прогулок. Более серьезно будет организована зона водного отдыха. Наведут порядок и в торговых рядах. Точки общепита сделают «красивыми, изящными, легкими».
Затрону Шалак и вопрос, связанный со скандальной застройкой парка. Глава департамента считает, что следовать здесь надо согласно букве закона.
«Мы категорические противники отчуждения земли парков, - заявил Владимир Шалак, - Однако, земельные отношения в нашу компетенцию не входят, и сегодня всё будет решать суд»
Чиновник также напомнил, что у застройщика уже есть «определенные судебные решения, разрешительные документы и так далее». Если закон решит, что стройка будет, значит «нужно сделать так, чтобы объект украсил парк. В дальнейшем подобные ситуации повторяться не должны».