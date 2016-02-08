Мэрия разберется с парком: аттракционы перенесут, построят кинотеатр

Чиновник также напомнил, что у застройщика уже есть «определенные судебные решения, разрешительные документы и так далее». Если закон решит, что стройка будет, значит «нужно сделать так, чтобы объект украсил парк. В дальнейшем подобные ситуации повторяться не должны».