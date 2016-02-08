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Крупнейший российский банк лишен лицензии по решению ЦБ РФ

8 февраля 2016, 12:47
Входит в топ-100 по величине активов.

Стало известно о решении ЦБ РФ отзывать лицензию, позволяющую проводить банковские операции, у коммерческого банка «Интеркоммерц», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация входит в 100 крупнейших в России по величине активов.

Данное решение принято Банком России в связи с невыполнением «Интеркоммерцем» регулирующих банковскую деятельность федеральных законов и нормативных актов самого ЦБ РФ, а также в связи со снижением капитала ниже минимального значения размера собственных средств.

В условиях наличия активов неудовлетворительного качества банком неадекватно оценивались возможные риски, в связи с чем произошла полная утрата собственных средств. Помимо этого, регулятором отмечается вовлеченность «Интеркоммерца» в проведение транзитных операций, являющихся сомнительными.

Финансовое оздоровление кредитной организации с привлечением ее кредиторов и АСВ (Агентства по страхованию вкладов) из-за серьезного дисбаланса между обязательствами и активами не представлялось возможным на разумных экономических условиях.

Коммерческий банк «Интеркоммерц» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии, позволяющий осуществлять банковские услуги, является страховым случаем. На 1 января 2016 года кредитная организация занимала 67-е место в банковской системе нашей страны.


Фото: иллюстрация

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